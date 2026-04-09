Il governo ha reso pubblici i nomi dei nuovi componenti dei consigli di amministrazione di quattro grandi aziende pubbliche. Le nomine riguardano Enel, Enav, Eni e Leonardo, con le liste definitive presentate ufficialmente. L’atto segna il completamento delle procedure per il rinnovo degli organi sociali di queste società, che operano in settori strategici per il paese. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo alle motivazioni delle scelte o ai criteri adottati.

Roma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva depositando le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. Prende corpo la maxi tornata di 842 nomine in 155 società partecipate dallo Stato. Una tornata Lorenzo Mariani, oggi ceo per l’Italia di Wbda, sarà il nuovo amministratore delegato di Leonardo. Alla presidenza arriva invece Francesco Macrì, che sostituisce l’ambasciatore Stefano Pontecorvo. In vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo amministratore delegato e Francesco Macrì come nuovo presidente.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nomine delle partecipate, i nuovi cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elenco

Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva: Lorenzo Mariani, oggi ceo per l’Italia di Wbda, sarà il nuovo amministratore delegato di...

Marche, le partecipate e i posti nei Cda. Meglio delle liste di collocamento: ecco l'elenco dei non eletti che provano a rientrareANCONA Una seconda vita dopo la batosta incassata nella tornata elettorale di settembre.

Temi più discussi: Nomine, in scadenza i vertici di 155 partecipate pubbliche che capitalizzano oltre 282,6 miliardi. Ecco quali; Nomine partecipate: le date chiave e le prime conferme in Poste; I meloniani feriti accelerano sulle poltrone delle partecipate. Nel mirino i vertici di Leonardo; Record di nomine, prossimi i rinnovi per 842 incarichi in 155 societa' del Mef.

Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Nomine pubbliche: da Eni a Enel e a Terna, tornata record per i vertici delle partecipate. La Borsa boccia il cambio per LeonardoDopo il via libera del Tesoro al rinnovo dei vertici di Poste Italiane, la partita delle società partecipate entra nel vivo: e stavolta si tratta di una tornata caratterizzata da 842 nomine spalmate s ... firstonline.info

NOMINEAntonelli (FI) si riprende il posto di presidente del consiglio in una prima seduta fatta di emozioni e schermaglie https://cityne.ws/WBoVN - facebook.com facebook

Nomine, la partita non è chiusa. Folgiero in pole per Leonardo. Di Foggia da Terna a presidente Eni x.com