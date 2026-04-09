Il governo ha comunicato i nuovi membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate statali, tra cui Enel, Enav, Eni e Leonardo. Tra le nomine più significative, Lorenzo Mariani, attuale ceo di Wbda per l’Italia, è stato indicato come prossimo amministratore delegato di Leonardo. Le nomine sono state ufficializzate nelle ultime ore, segnando un cambiamento nelle direzioni delle principali aziende pubbliche italiane.

Roma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva: Lorenzo Mariani, oggi ceo per l’Italia di Wbda, sarà il nuovo amministratore delegato di Leonardo. Alla presidenza arriva invece Francesco Macrì, che sostituisce l’ambasciatore Stefano Pontecorvo. Nessuna sorpresa per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel, per il quale il Mef ha confermato l’amministratore delegato Favio Cattaneo e il presidente Paolo Scaroni. Per quanto riguarda invece i vertici di Enav, il presidente è Sandro Pappalardo mentre Igor de Biasio è amministratore delegato. Ma vediamo in dettaglio. Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Enel... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elenco

Marche, le partecipate e i posti nei Cda. Meglio delle liste di collocamento: ecco l'elenco dei non eletti che provano a rientrareANCONA Una seconda vita dopo la batosta incassata nella tornata elettorale di settembre.

Mariani nuovo a.d di Leonardo, Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo...

Temi più discussi: Nomine, in scadenza i vertici di 155 partecipate pubbliche che capitalizzano oltre 282,6 miliardi. Ecco quali; Nomine partecipate: le date chiave e le prime conferme in Poste; Nomine, intesa in due tempi. Del Fante ok, nodo Leonardo; Anno record per le nomine di Stato: saranno 842.

Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Partecipate di Stato: autonomia o controllo governativo?L'opas di Poste Italiane su Tim riaccende la discussione sul controllo statale nelle partecipate. Queste società, pilastri del capitalismo italiano, devono operare con autonomia per competere efficace ... milanofinanza.it

Maxi tornata di 842 nomine in 155 società partecipate dallo Stato. L’ambasciatrice potrebbe andare alla presidenza del Cane a sei zampe, mentre sembra sicuro il quinto mandato di Claudio Descalzi come amministratore delegato. Calenda “difende” Cing - facebook.com facebook

Le #nomine di primavera nelle #partecipate di Stato alla prova del post-referendum #31marzo x.com