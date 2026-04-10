Il principe Harry ha dichiarato di respingere in modo categorico l'accusa di diffamazione avanzata contro di lui dall'organizzazione benefica africana Sentebale presso l'Alta Corte di Londra. L'ong, di cui il principe è co-fondatore, aveva presentato il ricorso contro le sue dichiarazioni. La causa riguarda le affermazioni fatte dal principe in relazione alle attività dell'organizzazione e alla loro rappresentazione pubblica.

Il principe Harry respinge "categoricamente" l'accusa di diffamazione presentata contro di lui presso l' Alta Corte di Londra dall'organizzazione benefica africana per la lotta all'Aids Sentebale, di cui è co-fondatore. Lo ha annunciato in serata un portavoce. Il figlio minore di re Carlo III e Mark Dyer, che in passato è stato anche membro del consiglio di amministrazione di Sentebale, sono entrambi citati come imputati. "In qualità di co-fondatore e membro fondatore del consiglio di amministrazione di Sentebale, respingono categoricamente queste accuse offensive e diffamatorie. È incredibile che i fondi di beneficenza vengano ora utilizzati per intraprendere azioni legali contro le stesse persone che hanno costruito e sostenuto l'organizzazione per quasi due decenni", ha affermato il portavoce in una dichiarazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il principe Harry respinge fermamente l'accusa di diffamazione di una ong

Bufera in ong anti-aids fondata da Harry, principe querelato per 'diffamazione'Nuova grana per il principe ribelle Harry e, indirettamente, per la famiglia reale britannica.

Leggi anche: Principe Andrea arrestato, Re Carlo: «La giustizia faccia il suo corso». Per l'accusa l'ex principe condivise informazioni con Epstein

Si parla di: Re Carlo, Harry e Meghan Markle si autoinvitano a Sandringham: lui risponde così.

Il principe Harry respinge fermamente l'accusa di diffamazione di una ongIl principe Harry respinge categoricamente l'accusa di diffamazione presentata contro di lui presso l'Alta Corte di Londra dall'organizzazione benefica africana per la lotta all'Aids Sentebale, di c ... ansa.it

Principe Harry querelato da ong anti-Aids da lui cofondata per presunta diffamazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Principe Harry querelato da ong anti-Aids da lui cofondata per presunta diffamazione ... tg24.sky.it