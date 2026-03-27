Difesa la Nato accelera | Europa e Canada aumentano la spesa del 20% mentre riemerge il nodo strategico di Hormuz tra tensioni globali e nuovi equilibri geopolitici

La Nato ha annunciato un aumento del 20% nelle spese militari da parte di Europa e Canada, secondo il rapporto annuale dell’Alleanza. Nel frattempo, le tensioni nel Golfo di Hormuz sono tornate a far discutere di sicurezza globale, mentre il G7 sta valutando una coalizione per proteggere le rotte marittime. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di cambiamenti nei rapporti di potere internazionale.

C’è una linea sottile che separa la prudenza strategica dalla presa d’atto di un mondo che cambia. L’aumento del 20% della spesa per la difesa in Europa e Canada non è soltanto una scelta politica: è il riflesso di una realtà che si è fatta più instabile, più frammentata, più esplicitamente conflittuale. Per anni, l’Occidente ha vissuto in una sorta di sospensione strategica, oscillando tra l’illusione di una pace duratura e la gestione episodica delle crisi. Oggi, quella sospensione è finita. E i numeri, come sempre, arrivano a sancirlo con una chiarezza che la retorica spesso evita. Il rapporto annuale della Nato certifica non solo un aumento significativo degli investimenti militari, ma soprattutto un cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Difesa, la Nato accelera: Europa e Canada aumentano la spesa del 20% mentre riemerge il nodo strategico di Hormuz tra tensioni globali e nuovi equilibri geopolitici Articoli correlati Leggi anche: La missione a Cipro e i nuovi equilibri geopolitici: mentre l’Ue ci pensa e la Nato si ripensa, la storia va avanti Iran, chiuso lo Stretto di Hormuz: la mossa che scuote gli equilibri globaliL’Iran avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da una fonte alla Reuters e rilanciato da diversi media iraniani. Tutti gli aggiornamenti su Difesa la Nato accelera Europa e Canada... Discussioni sull' argomento Nato: la spesa sociale trasformata in proiettili; Apache in Polonia, affare da 10,8 miliardi: Lockheed e WZL-1 blindano la manutenzione, ma il vero nodo è l’autonomia industriale. Trump accelera verso l’addio alla NATO dopo lo strappo sull’IranIl Presidente Donald Trump ha sferrato un attacco durissimo agli alleati della NATO, definendo il loro rifiuto di unirsi alla missione militare in Iran un erro ... infodifesa.it Per la prima volta tutti gli alleati NATO spendono oltre il 2 per cento del PIL in difesaPer la prima volta nel 2025 tutti gli alleati NATO hanno speso in difesa oltre il 2 per cento del loro PIL. Per l'Italia si tratta di oltre 45 miliardi di euro ... eunews.it L’ #Inter rivoluzionerà la difesa della prossima stagione. Pensate sia una decisione corretta Diteci la vostra x.com Calabria, fondi di coesione verso la difesa. Tridico attacca la scelta regionale: La Calabria rientra tra le sei regioni italiane che, nella revisione intermedia della politica di coesione 2021–2027, hanno deciso di destinare una quota delle risorse europee alla nu - facebook.com facebook