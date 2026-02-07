Oggi la Giornata contro il bullismo i dati di Telefono Azzurro

La Giornata contro il bullismo porta numeri preoccupanti: nel 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 di cyberbullismo. I dati mostrano quanto sia diffusa questa piaga tra i giovani. Nel frattempo, le scuole introducono un’app dedicata al supporto psicologico per aiutare i ragazzi a denunciare e affrontare le situazioni difficili.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.