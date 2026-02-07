Oggi la Giornata contro il bullismo i dati di Telefono Azzurro

La Giornata contro il bullismo porta numeri preoccupanti: nel 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 di cyberbullismo. I dati mostrano quanto sia diffusa questa piaga tra i giovani. Nel frattempo, le scuole introducono un’app dedicata al supporto psicologico per aiutare i ragazzi a denunciare e affrontare le situazioni difficili.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Istituita nel 2017 su iniziativa del ministero dell’Istruzione, rappresenta un'occasione per sensibilizzare sull'impatto di un fenomeno che colpisce milioni di giovani nel mondo e che può avere conseguenze anche tragiche., Secondo i dati diffusi nelle ultime ore, nel corso del 2025 Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche fisiche, che rappresentano il 72,5% dei casi di bullismo e il 9% di quelli di cyberbullismo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

