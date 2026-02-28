L’irruzione dei chatbot nella vita dei più piccoli | il report di Telefono Azzurro Caffo | divieti inapplicabili Pollicino | proteggere con la consapevolezza

Il report di Telefono Azzurro analizza l’uso dei chatbot tra i minori, evidenziando come questi strumenti siano sempre più presenti nella loro quotidianità. Il focus si concentra sul rapporto tra adolescenti e intelligenza artificiale, mentre il responsabile di Caffo ritiene che i divieti siano difficili da applicare. Pollicino sottolinea l’importanza di proteggere i giovani attraverso una maggiore consapevolezza sull’uso di queste tecnologie.

Nell’ambito del SID 26 Telefono Azzurro ha proposto un focus sul rapporto tra adolescenti e IA. La prima sessione, tenutasi all’Università Bocconi, dal titolo “Crescere con l’Intelligenza Artificiale: scelte consapevoli in un mondo connesso”, ha inaugurato a Milano una due giorni di confronto tra istituzioni, accademia e società civile sull’impatto dell’IA nella vita dei minori. «Lo smartphone arriva mediamente a 12 anni e il tempo online supera stabilmente le due ore e mezza al giorno: non è più un’aggiunta alla vita, è parte della vita. Così come l’identità digitale è ormai, a tutti gli effetti, la nostra identità», ha affermato inaugurando i lavori Oreste Pollicino, professore di Diritto Costituzionale dell’IA alla Bocconi e tra i principali studiosi europei di regolamentazione dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Intelligenza Artificiale e adolescenti: Telefono Azzurro presenta i dati sull’uso dei chatbot tra i giovani. Il 35% usa ChatGPT, ma emergono rischi per salute mentale e pensiero criticoTelefono Azzurro ha organizzato presso l'Università Bocconi di Milano la giornata "Crescere con l'Intelligenza Artificiale: scelte consapevoli in un...

