Confiscato un immobile ad un uomo condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche

La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca di un immobile nei confronti di un uomo della provincia di Teramo, condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’operazione si inserisce in un’azione volta a contrastare reati di natura economico-finanziaria e tutela il patrimonio pubblico. La misura rappresenta un passo importante nel rafforzare il controllo e la repressione di condotte fraudolente legate all’utilizzo di fondi pubblici.

Un provvedimento per la confisca di beni è stato eseguito dalla guardia di finanza nei confronti di un uomo, originario della provincia di Teramo, già condannato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche.I finanzieri del comando provinciale dell'Aquila hanno dato esecuzione a un.🔗 Leggi su Chietitoday.it Condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche, scatta la confisca di un immobile di 160mila euro

Le autorità hanno avviato una procedura di confisca di un immobile del valore di 160.000 euro a seguito di una condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche. I finanzieri del Comando provinciale di L’Aquila hanno eseguito il provvedimento, emesso dalla procura generale della Corte d’Appello di L’Aquila, nei confronti di un soggetto proveniente dalla provincia di Teramo. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi ai danni delle finanze pubbliche. Controlli contro il lavoro irregolare, 19enne denunciata per indebita percezione dell’assegno di inclusione

Durante un’operazione di controllo, una 19enne è stata denunciata per indebita percezione dell’assegno di inclusione. L’Arma dei Carabinieri, attraverso i reparti specializzati come il Nil, intensifica le attività di contrasto al lavoro irregolare e all’illegalità, garantendo tutela e legalità nel territorio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Gdf L'Aquila: confiscato immobile nel comune di Nereto - I Finanzieri del Comando Provinciale di L’Aquila hanno dato esecuzione ad un provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, finalizzato alla confisca di beni nei ... abruzzoindependent.it

Guardia di Finanza L’Aquila, confiscato immobile da 160mila euro a condannato per indebita percezione di fondi pubblici #abruzzo #abruzzospeciale facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.