Condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche scatta la confisca di un immobile di 160mila euro

Le autorità hanno avviato una procedura di confisca di un immobile del valore di 160.000 euro a seguito di una condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche. I finanzieri del Comando provinciale di L’Aquila hanno eseguito il provvedimento, emesso dalla procura generale della Corte d’Appello di L’Aquila, nei confronti di un soggetto proveniente dalla provincia di Teramo. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle frodi ai danni delle finanze pubbliche.

I finanzieri del Comando provinciale di L’Aquila hanno eseguito a un provvedimento, emesso dalla procura generale della Corte d’Appello di L’Aquila, finalizzato alla confisca di beni nei confronti di un soggetto, originario della provincia di Teramo, già condannato per il reato di indebita.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Indebita percezione del reddito di cittadinanza: assolta 60enne di Contrada

Assolta l’imputata accusata di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza

Il Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere l’imputata dall’accusa di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. La sentenza ha riconosciuto l’assenza di colpevolezza, chiudendo così un procedimento giudiziario che aveva attirato l’attenzione sulla vicenda. La decisione si basa su approfondimenti giuridici e prove che hanno dimostrato l’estraneità dell’imputata rispetto alle accuse iniziali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, la Finanza sequestra un intero immobile - ] ... ecoaltomolise.net