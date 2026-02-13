Scoperto un laboratorio di produzione di crack a Torino Aurora | un arrestato e maxi-sequestro

A Torino Aurora, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Barriera Milano hanno sequestrato un laboratorio di crack e arrestato un uomo, dopo aver scoperto l’attività il mese scorso in un appartamento di via Monza.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Barriera Milano della polizia di Stato hanno scoperto, a febbraio 2022, in uno stabile di via Monza, un laboratorio per la produzione di droga. Sui fornelli era tutto predisposto per la preparazione del crack, con pentole e tazzine in ceramica messe a bagnomaria, mentre sul tavolo del salotto la cocaina e il crack si presentavano nelle varie fasi della lavorazione e del confezionamento. La perquisizione personale e locale ha consentito di rinvenire quasi un chilo e mezzo di cocaina, un chilo di crack e la somma di denaro contante pari a 9.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su torino aurora

La Guardia di Finanza di Frosinone ha individuato e sequestrato un laboratorio clandestino di fuochi d’artificio durante controlli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica.

La polizia di Enna ha scoperto un laboratorio di marijuana nella zona nord della provincia.

Argomenti discussi: Colorno, scoperto un laboratorio di marijuana in garage: sequestrati droga e 11mila euro; Cocaina, scoperto un laboratorio in camera di un 24enne: arrestato. Tra i suoi clienti imprenditori, professionisti e studenti; Scoperto un laboratorio domestico per la trasformazione di armi: sequestrati 2 fucili, un arresto - AgrigentoNotizie; Paola, scoperto laboratorio di cocaina in casa: arrestato 50enne.

Laboratorio casalingo per trasformare armi, un arresto a MontallegroI carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno arrestato, in flagranza di reato, un soggetto residente a Montallegro per detenzione di armi ... agrigento.gds.it

Scoperto laboratorio casalingo di armi clandestine: arrestato insospettabileUn’insospettabile abitazione di Montallegro era stata trasformata in una vera e propria officina meccanica per il potenziamento di armi. La Guardia di Finanza di Agrigento ha smantellato il ... lasicilia.it

A Torino, in Aurora, è nato il primo CLT - Community Land Trust d’Italia, un modello che sottrae la casa alla speculazione, separando la proprietà del terreno da quella della casa. E rivoluziona l'intero settore. Grazie Italia Che Cambia per questo bel video! http - facebook.com facebook