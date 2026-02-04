Negli ultimi mesi, il programma televisivo La Ruota della Fortuna ha cambiato volto. La prima puntata con Stefano De Martino alla guida ha fatto subito parlare, portando un’aria diversa in studio. Gli ascolti sono aumentati e il pubblico si è mostrato più coinvolto. La trasmissione ha adattato il ritmo e il tono, puntando su un volto nuovo che ha conquistato anche i più scettici. Ora si aspetta solo di vedere se questa svolta porterà risultati duraturi.

Negli ultimi mesi il preserale televisivo ha vissuto un vero ribaltone, e La Ruota della Fortuna non è rimasta a guardare. Lo storico game show di Canale 5, guidato da Gerry Scotti, ha deciso di cambiare pelle con una mossa che segna una svolta senza precedenti nella sua lunga storia. Un cambiamento che non nasce dal nulla, ma che sembra inserirsi in una sfida sempre più serrata con la concorrenza Rai, tornata fortissima grazie al rilancio di Affari Tuoi. E dietro questa scelta, inevitabilmente, c’è chi vede l’ombra di Stefano De Martino. Bye bye gettoni d’oro: il cambiamento storico de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete notato il cambiamento storico a La Ruota della Fortuna? C’entra Stefano De Martino? Vi sveliamo tutto

Approfondimenti su La Ruota Della Fortuna

Nella puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è confrontato con Gerry Scotti e la sigla di La Ruota della Fortuna, aggiungendo un tocco di ironia e spontaneità alla trasmissione.

Nella puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio 2026, tra premi milionari e momenti di comicità, si è distinta una gag che ha coinvolto De Lucia, Ruota della Fortuna e Samira Lui.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su La Ruota Della Fortuna

Argomenti discussi: In Sentimental Value la casa è un trauma: hai notato il dettaglio che cambia tutto?; Accoppiamenti e vincoli: guida agli assiemi di Fusion; Ice e noi - Riforma.it; Bridgerton 4: il crossover con La regina Carlotta (che forse non avete notato).

V dei BTS a Vogue World 2025 è una delle star più eleganti. Ma avete notato il dettaglio coreano?V dei BTS a Vogue World 2025: in attesa della nuova musica, un'occasione per sfoggiare tutto il suo stile I BTS, lo sappiamo, stanno per tornare. Dopo aver terminato il servizio militare nell'esercito ... vogue.it

Un successone il grande ritorno della Ruota della Fortuna.. E non avete idea la faccia meravigliata del mio piccolo amico cliente quando ha visto la sua torta con i suoi idoli stampati Vedere i sorrisi, veri, dei clienti, soprattutto se piccoli, è la forza di cui ogni - facebook.com facebook