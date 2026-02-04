Fiera l' annuncio di Ermeti | Dopo l' estate al via il cantiere per la nuova arena E arrivano altri eventi

Nei prossimi mesi, la Fiera di Milano si prepara a un grande cambiamento. Ermeti ha annunciato che, dopo l’estate, partiranno i lavori per costruire una nuova arena. L’obiettivo è portare avanti i lavori nel giro di pochi mesi e offrire un nuovo spazio per gli eventi. Intanto, arrivano anche altre manifestazioni per i prossimi anni. Ieg punta a crescere e ha in programma di aumentare il fatturato di 100 milioni di euro entro il 2030.

Nei prossimi cinque anni, con focus rivolto al 2030, Ieg punterà a una crescita di fatturato di 100 milioni di euro. È questo l'ambizioso obiettivo annunciato dal presidente Maurizio Ermeti e dall'amministratore delegato Corrado Peraboni nel corso della presentazione del Piano strategico.

