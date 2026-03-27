Nuova Sondrio | contro la Virtus Ciserano Bergamo non puoi sbagliare

La Nuova Sondrio affronterà domenica alle 15 la Virtus Ciserano Bergamo nella dodicesima giornata di ritorno del girone B di serie D. La partita si giocherà allo stadio Castellina. La squadra locale cerca una vittoria per mantenere la posizione in classifica, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di ottenere punti utili per la classifica.

I ragazzi di mister Amelia vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo nel girone B di serie D per continuare a inseguire un posto nei playout Non può permettersi passi falsi la Nuova Sondrio che, domenica alle 15, nella dodicesima giornata di ritorno del girone B di serie D, riceve alla Castellina la Virtus Ciserano Bergamo. Dal canto suo, invece, la Virtus Ciserano Bergamo ha prima fermato sul pari (1-1) la capolista Folgore Caratese e ha poi sconfitto con il punteggio di 2-1 domenica scorsa nel derby bergamasco il Brusaporto. In vista della gara di domenica, mister Amelia recupera Gonzalo Escudero, che ha scontato il proprio turno di squalifica domenica scorsa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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