Nuova Sondrio contro la Varesina non puoi sbagliare

La Nuova Sondrio si prepara a una settimana decisiva, con tre incontri in programma da domani a domenica. Due di queste partite sono scontri diretti per la salvezza, rendendo ogni risultato importante. La squadra affronta la Varesina con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in un momento chiave della stagione. Una buona prestazione potrebbe fare la differenza nel percorso verso la permanenza in categoria.

Si comincia domani alle 14,30 quando i biancazzurri di mister Stefano Brognoli andranno a far visita alla Varesina in un match che si disputerà a Venegono Superiore. I valtellinesi occupano l'ultimo posto in classifica con 10 punti e hanno cinque lunghezze da recuperare sulla zona playout. Dal canto suo, la Varesina, vittoriosa nel match d'andata alla Castellina con il punteggio di 2-0, è quartultima con 17 punti, ma sta attraversando un ottimo momento di forma, visto che è stata capace di fermare sullo 0-0 (fallendo anche un rigore) la capolista Folgore Caratese, e poi di andare a espugnare per 1-0 il campo dell'Oltrepò domenica scorsa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

