Rieti 2026 | Giovani atleti italiani puntano all’oro europeo Alessia Succo guida la nuova generazione dell’atletica

Alessia Succo, giovane promessa dell’atletica italiana, sta spingendo la nuova generazione verso il successo con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro agli Europei under 18 del 2026 a Rieti. La sua determinazione e le prestazioni recenti durante le competizioni nazionali hanno attirato l’attenzione di allenatori e appassionati, mentre la città si prepara ad accogliere l’evento internazionale nel luglio di quell’anno. Un traguardo che rappresenta un passo importante per gli atleti emergenti e per l’intera disciplina.

Rieti 2026: Alessia Succo e una Nuova Generazione Lanciano l'Atletica Italiana Verso gli Europei. Rieti si prepara ad accogliere i campionati europei under 18 di atletica leggera nel luglio del 2026, un evento che galvanizza i giovani atleti italiani e proietta la città nel cuore dell'atletica continentale. La primatista mondiale U18 nei 60hs, Alessia Succo, incarna l'entusiasmo e l'ambizione di una nuova generazione di talenti pronti a competere sul palcoscenico europeo. Un'Ondata di Talenti Italiani. L'attesa per gli Europei di Rieti è alimentata da una serie di prestazioni eccezionali che stanno riscrivendo i record dell'atletica italiana.