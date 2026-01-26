A Città della Scienza è arrivato Aphel | successo per la presentazione del robot umanoide nuova guida museale permanente

A Città della Scienza si è tenuta la presentazione di Aphel, il primo robot umanoide a svolgere il ruolo di guida museale permanente al Museo Corporea. L’evento ha attirato molte persone, tra famiglie e appassionati di tecnologia, evidenziando l’interesse per l’innovazione nel settore museale. Aphel rappresenta un esempio di integrazione tra tecnologia e cultura, offrendo un’esperienza interattiva e moderna ai visitatori.

La presentazione ufficiale di Aphel, il primo robot umanoide guida museale al Museo Corporea ha fatto centro, coinvolgendo un pubblico entusiasta di famiglie e appassionati di tecnologia. Sviluppato dalla PMI innovativa Predict, Aphel non è una semplice installazione temporanea ma un alleato fisso per l'orientamento, l'accoglienza e l'avvicinamento concreto ai temi della robotica e dell'intelligenza artificiale, rendendo la divulgazione scientifica più accessibile e coinvolgente per tutte le età. All’evento inaugurale, che ha visto la partecipazione di tantissimi visitatori grandi e piccoli – tutti incuriositi e affascinati da Aphel - hanno presenziato il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, la Vicepresidente Giuseppina Tommasielli e lo staff del Science Centre di Coroglio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

