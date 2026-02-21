Pos e scontrini si cambia | le nuove regole per negozi e locali La guida dell?Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato nuove regole sui POS e gli scontrini, in vigore dal primo gennaio 2026, per migliorare il controllo fiscale. La decisione deriva dalla necessità di rafforzare la tracciabilità delle transazioni commerciali e combattere l’evasione. I negozi e i locali devono aggiornare i propri sistemi di pagamento elettronico e rispettare le nuove specifiche tecniche. Le attività commerciali si preparano a adeguarsi alle modifiche in vista dell’entrata in vigore.

Dal primo gennaio 2026 il sistema dei pagamenti elettronici compie un ulteriore passo verso l’integrazione con gli strumenti di certificazione fiscale. La normativa prevede infatti l’obbligo di collegare i terminali di pagamento elettronico, comunemente noti come Pos, ai registratori telematici utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. La misura si inserisce nel percorso di digitalizzazione degli adempimenti fiscali già avviato negli ultimi anni, con l’introduzione dello scontrino elettronico e la trasmissione automatica dei dati all’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo è rendere coerenti e allineati i flussi relativi agli incassi elettronici e quelli relativi alle vendite certificate, così da ridurre possibili discrepanze tra pagamenti effettuati con carta o strumenti digitali e documenti commerciali emessi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Fisco, addio alla ricevuta del Pos: le nuove regole sugli scontrini e cosa cambia per i pagamentiIl decreto Pnrr ha eliminato l'obbligo di conservare la ricevuta cartacea del Pos, una novità che cambia le regole sui pagamenti elettronici.

Pos e scontrini, dal 2026 si cambia: devono essere collegati, le novitàA partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore l'obbligo di collegare POS e registratori telematici.

