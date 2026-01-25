Scomparsi oltre 103mila negozi Confesercenti | Fermare la desertificazione dei quartieri

Negli ultimi anni, oltre 103.000 negozi hanno chiuso le loro attività, contribuendo alla desertificazione dei quartieri commerciali. Secondo Confesercenti, questa tendenza richiede interventi per arrestare il declino del commercio di prossimità. Nonostante la riduzione del numero di punti vendita, alcune superfici commerciali continuano ad espandersi, segnando un cambiamento significativo nel settore del retail fisico e nelle dinamiche di consumo.

Meno punti vendita, ma superfici in crescita. Il commercio al dettaglio fisico sta attraversando una profonda trasformazione. Tra il 2011 e il 2025 in Italia sono spariti più di 103mila negozi, ma nello stesso periodo la superficie commerciale complessiva è aumentata del 7,4%. Un dato che segnala un cambiamento strutturale: i punti vendita rimasti sono meno numerosi, ma mediamente più grandi. La dimensione media dei negozi è infatti cresciuta da circa 117 a 144,5 metri quadrati, con un incremento del 23,8%. La convergenza verso il formato medio. Secondo un'analisi di Confesercenti, il settore sta vivendo un processo di riorganizzazione che privilegia i formati medi, mentre arretrano sia le botteghe tradizionali sia le grandi superfici.

