Alfa Romeo e i Carabinieri festeggiano 75 anni di collaborazione. Dalla prima vettura, l’Ar 51 «Matta», fino alla moderna Giulia Quadrifoglio con 520 cavalli, usata per trasportare organi e sangue in modo urgente. Una storia lunga e fatta di mezzi affidabili e di interventi rapidi.

Dalla prima Ar 51 «Matta» alla Giulia Quadrifoglio da 520 Cv dedicata al trasporto urgente di organi e sangue. Un legame profondo e duraturo unisce la casa del biscione ai Carabinieri, impegnati quotidianamente nella protezione della cittadinanza. Il sodalizio tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri ha origine nel secondo dopoguerra; la prima Alfa Romeo dell’Arma fu la 1900 M «Matta» del 1951. Con la Giulia degli Anni ‘60, impiegata dal 1963 al 1968, nasce la Gazzella del Nucleo Radiomobile, simbolo del pronto intervento. Da allora il legame tra l’Arma e Alfa Romeo è proseguito negli anni: Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159, Giulietta, Giulia, Tonale, arrivando fino alla Giulia Quadrifoglio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alfa Romeo e Arma dei Carabinieri da 75 anni insieme

Alfa Romeo ha festeggiato i suoi 75 anni di collaborazione con i Carabinieri.

Alfa Romeo 75 Carabinieri restaurata da Giovanni Conti

Alfa Romeo e Carabinieri: 75 anni di storia celebrati sulla neve dell’Arma 1814 Ski ChallengeTra sport, valori e stile italiano, Alfa Romeo apre le celebrazioni dei 75 anni con i Carabinieri all’Arma 1814 Ski Challenge, tra neve, adrenalina ... affaritaliani.it

Alfa Romeo festeggia 75 anni di sodalizio con i CarabinieriAlfa Romeo apre ufficialmente le celebrazioni dello storico sodalizio con l'Arma dei Carabinieri partecipando all'evento sportivo Arma 1814 Ski Challenge, dove era presente una Giulia Quadrifoglio i ... ansa.it

Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri celebrano 75 anni di un legame storico, fatto di stile, servizio e orgoglio italiano. In foto la nuova Giulia Quadrifoglio da 520 CV. facebook

