UniMe nel QS by Subject 2026 | nuovi ingressi e progressi in agraria chimica e area medica

L'Università di Messina si colloca nel QS World University Rankings by Subject 2026, che valuta oltre 20.000 atenei a livello globale e seleziona circa 7.000. Nella classifica, l'ateneo si distingue con nuovi ingressi e miglioramenti nelle aree di agraria, chimica e medica. La presenza nel ranking conferma la crescita e il rafforzamento delle discipline di competenza dell'istituzione.

L’Università di Messina rafforza la propria presenza nel panorama accademico internazionale e si conferma tra gli atenei italiani presenti nel QS World University Rankings by Subject 2026, la classifica annuale che analizza oltre 20mila università nel mondo, selezionandone circa 7mila e includendone circa 1.500 nella graduatoria finale, anche solo per singolo indicatore disciplinare. Positivo anche l’andamento della disciplina Chemistry, che compie un progresso di circa 50 posizioni rispetto all’anno precedente, attestandosi nella fascia 501–550 della classifica globale. Buone conferme arrivano inoltre dal comparto medico-scientifico.... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - UniMe nel QS by Subject 2026: nuovi ingressi e progressi in agraria, chimica e area medica Articoli correlati QS World University Rankings by Subject 2026: Università di Siena migliora la sua posizioneArezzo, 25 marzo 2026 – QS World University Rankings by Subject 2026: l’Università di Siena migliora la sua posizione con ben 16 discipline in... La Lega si espande nel Barese: quattro nuovi ingressi nei Consigli comunali dell'area metropolitanaLa Lega si rafforza nel territorio barese con nuovi ingressi in Consigli comunali dell'area metropolitana. Approfondimenti e contenuti su UniMe nel QS by Subject 2026 nuovi... Temi più discussi: QS World University Ranking by Subject 2026: Unime tra le prime 350 Università al mondo per Agriculture& Forestry, avanza anche Chemistry; Università, Sapienza prima al mondo per Studi classici, PoliMi sesto per Architettura; L’Università di Messina guadagna posizioni nel Ranking mondiale; Università, il Sud che non ti aspetti: il miracolo dell'Unical mentre la Sicilia prova a risalire la china. L’Università di Messina guadagna posizioni nel ranking mondialePassi avanti su diversi versanti - Agraria, Chimica e Farmacia-Farmacologia -, apprezzati il grado di internazionalizzazione e la sostenibilità. Si conferma la crescita costante degli ultimi anni ... msn.com Classifica Qs, UniMe si conferma tra le prime 400 al mondo per MedicinaSono stati pubblicati i risultati del QS Ranking by Subject 2023, in cui UniMe conferma il proprio posizionamento tra le prime 400 università nel mondo per medicina e tra le migliori 500 università ... tempostretto.it Rassegna Stampa Web del 23/03/2026 Messina Sportiva https://www.messinasportiva.it/il-messina-volley-si-aggiudica-il-derby-in-casa-dellssd-unime-per-3-1/ Sport Web Sicilia https://sportwebsicilia.it/2026/03/22/messina-volley-ssd-unime-risultato-derby-ser - facebook.com facebook