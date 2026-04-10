Il 4 luglio, nel PalaTiziano di Roma, si terrà una sfida di pugilato in cui la campionessa mondiale dei pesi leggeri, Noutcho Sawa, affronterà un nuovo incontro per difendere il suo titolo Ibo. Nel frattempo, nella zona della Bolognina sono stati annunciati corsi gratuiti rivolti alla comunità locale.

Pamela Malvina Noutcho Sawa difenderà la cintura mondiale Ibo dei pesi leggeri il 4 luglio, al PalaTiziano di Roma. L’avversaria è la colombiana Jenny Tulcan, ancora imbattuta dopo 14 match. La sfida rientra nella riunione organizzata per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana ed è stata annunciata alla presentazione della quinta edizione di ‘La boxe per tutti’, sponsorizzata da Emil Banca. Un progetto per la Bolognina Boxe che offre a una cinquantina di ragazzi delle case popolari di Bolognina e Pilastro corsi gratuiti di pugilato e arti marziali. "Cerchiamo di aiutare tanti giovani a entrare nel mondo dello sport e del pugilato – sottolinea Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca – puntando sull’integrazione in particolare in due zone della città da sempre ritenute a grande rischio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Noutcho Sawa, la regina del ring. Il 4 luglio difenderà il titolo a Roma. E in Bolognina tornano i corsi gratis

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