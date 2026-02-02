Carlos Alcaraz rinuncia al torneo di Rotterdam | il n1 del mondo non difenderà il titolo

Carlos Alcaraz non parteciperà al torneo di Rotterdam. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha deciso di non difendere il titolo. Dopo aver vinto gli Australian Open 2026 e conquistato il Career Grand Slam a soli 22 anni, preferisce risparmiare energie in vista di impegni futuri. La sua scelta sorprende molti, ma lui spiega di voler conservare le forze.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz decide di preservarsi in vista di quel che sarà. Il n.1 del mondo, reduce dal successo negli Australian Open 2026 e completando il Career Grand Slam a soli 22 anni, ha scelto di rinunciare all’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi). L’iberico, infatti, era iscritto all’evento sul veloce indoor olandese previsto dal 9 al 15 febbraio. Una presa di posizione saggia, per recuperare dalle energie spese nelle due settimane australiane ed essere al via del torneo di Doha (Qatar), in programma nella settimana successiva (16-22 febbraio), dove ritroverà tra gli altri il serbo Novak Djokovic e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

