A 65 anni, Luis de la Fuente è diventato una figura molto richiesta nel mondo della pubblicità, grazie alla sua popolarità tra le nuove generazioni. Viene spesso descritto come un esempio di rinascita, con alcuni che lo chiamano “redemption arc”. La sua carriera ha visto una trasformazione significativa, passando da un ruolo non noto a quello di allenatore di una delle nazionali di maggior successo degli ultimi tempi.

Le nuove generazioni lo chiamano “redemption arc”, cioè letteralmente “arco di redenzione”. In senso figurato, può comodamente rappresentare ciò che è successo a Luis de la Fuente: da signor nessuno a leader di una delle nazionali più forti degli ultimi anni, come sottolinea El Mundo. Luis De La Fuente, from zero to hero. Riporta El Mundo: Il 12 dicembre 2022, Luis de la Fuente aveva 61 anni. Oggi si avvicina ai 65 (21 giugno) e, in questi tre anni e mezzo, la sua figura è cambiata così radicalmente che, secondo esperti del settore, assistiamo “a una delle trasformazioni più grandi di una figura pubblica spagnola negli ultimi decenni.” Perché il giorno in cui fu presentato come ct, gli sguardi erano di diffidenza, se non di disprezzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De La Fuente a 65 anni è diventato cool, conteso dalle agenzie di pubblicità

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