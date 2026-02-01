Ufficio postale sventrato a Rodi | da nove mesi si lavora in un container e senza rampa d' accesso per disabili

Da nove mesi l’ufficio postale di Rodi Garganico resta chiuso, e ancora funziona in un container. La struttura è stata colpita da un assalto a bancomat e Atm lo scorso maggio, e da allora nessuna riparazione definitiva. La situazione si trascina senza rampa d’accesso per disabili, rendendo difficile l’accesso ai clienti con bisogni speciali. La comunità aspetta ancora una soluzione definitiva, mentre i residenti devono fare i conti con i disagi quotidiani.

Il consigliere comunale Michele Azzellino medita di interpellare il Prefetto di Foggia: "Rodi Garganico non è di serie b" L'ufficio postale di Rodi Garganico è ancora inagibile, a causa di interventi di ripristino della struttura colpita da uno degli assalti a bancomat e Atm che funestano la provincia di Foggia, segnatamente quello avvenuto nella notte tra il 3 e 4 maggio 2025 in via Pietro Nenni. Dall'11 luglio dello scorso anno un container sostituisce l'ufficio postale. I lavori di ripristino della sede storica risulterebbero fermi da novembre. "Il tempo delle scuse è finito. Vedere un cantiere immobile da mesi mentre i cittadini soffrono disagi quotidiani è lo specchio di una gestione che ignora le esigenze del territorio".

