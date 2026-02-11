Martinez punta al titolo WBC ad interim per il suo ritorno sul ring

Lester Martinez si prepara a tornare sul ring e punta al titolo WBC ad interim nei pesi super medi. Dopo un periodo di attesa, il pugile si allena duramente in vista di un match che potrebbe cambiare la sua carriera. La sua presenza si fa sentire nel mondo della boxe, e i fan già sognano un grande ritorno.

Nel panorama dei pesi super medi, una prospettiva cruciale ruota attorno al possibile ritorno di Lester Martinez. Il contendente è atteso al rientro il 21 marzo su un evento trasmesso da ProBox TV, e il team sta avanzando una richiesta formale per far sì che l’incontro venga disputato con lo status di titolo interinale in palio. La decisione della WBC potrebbe ridefinire la dinamica della categoria, in un momento in cui la scena è in fase di riordino. Il promotore di Martinez sta predisponendo una presentazione ufficiale per ottenere dall’organizzazione l’autorizzazione a dichiarare l’incontro come valido per l’interim, con la data fissata e la cornice televisiva definita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

