Spezia punta sul mare Una task force al lavoro per conquistare il titolo

Spezia si impegna a valorizzare il suo patrimonio marittimo attraverso un percorso partecipato che coinvolge cittadini, imprese e istituzioni. Il Comune ha promosso un tavolo di confronto tra cultura, turismo e settori scientifici ed educativi, con l’obiettivo di definire un piano condiviso per lo sviluppo sostenibile e la crescita della città, puntando a consolidare il suo ruolo come porta sul mare.

Un percorso partecipato attraverso il quale il Comune ha coinvolto pubblico e privato mettendo insieme cultura, turismo e i settori scientifici, educativi, produttivi allo scopo di raccogliere contributi e proposte per la costruzione di un programma condiviso. L'obiettivo della corsa è il raggiungimento del traguardo di "Capitale italiana del mare", titolo istituito con decreto ministeriale allo scopo di promuovere progetti, iniziative e attività di valorizzazione della cultura italiana del mare. L'ente designato riceverà un contributo di 1 milione di euro per finanziare il programma annuale delle attività fissate nel dossier di candidatura suddiviso nei tre macro-ambiti previsti dal bando.

