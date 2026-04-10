Notte agitata all’Umbertino Spinte pugni e oggetti lanciati Campo di ’battaglia’ in strada

Nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Firenze vicino alla Mediateca, si è verificato un episodio di violenza con spinte, pugni e oggetti lanciati. La rissa ha coinvolto più persone e ha causato scompiglio nella zona dell’Umbertino. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno cercato di calmare gli animi e contenere la situazione. La scena si è svolta poco prima delle 23.

La Spezia, 10 aprile 2026 – Sono appena passate le 23 di mercoledì, quando scoppia un parapiglia in via Firenze, in prossimità della Mediateca. Protagonista un gruppo di circa sette persone, probabilmente nordafricane. Il violento alterco è stato ripreso in un video che La Nazione ha potuto visionare e di cui riporta alcuni fermi immagine. Operazione anti-droga Suburra della Polizia di Stato, eseguite 12 misure di custodia cautelare Spinte, pugni, grida, sacchi lanciati da dietro le auto parcheggiate. Un uomo parrebbe addirittura brandire un specie di spranga. La strada – diventata un campo di ’battaglia’ tra gruppi rival i – fortunatamente, in quegli attimi di follia era deserta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte agitata all’Umbertino. Spinte, pugni e oggetti lanciati. Campo di ’battaglia’ in strada Uomo con braccialetto elettronico cerca di raggiungere la madre: pugni, spinte e insulti all’ospedale di BresciaBrescia – Forse voleva raggiungere la madre ricoverata a cui, però, non poteva avvicinarsi e così ha dato in escandescenze, rendendosi protagonista... La caduta in gara diventa una rissa da bar tra i ciclisti: spinte e pugni, poi tutti di nuovo in sellaImbarazzante epilogo nell'ultima tappa del Pune Grand Tour, che è finita in rissa durante la gara subito dopo una caduta.