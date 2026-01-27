Uomo con braccialetto elettronico cerca di raggiungere la madre | pugni spinte e insulti all’ospedale di Brescia

Un uomo con braccialetto elettronico ha tentato di avvicinarsi alla madre ricoverata a Brescia, reagendo con pugni, spinte e insulti al personale dell’ospedale. L’episodio sottolinea le tensioni vissute all’interno delle strutture sanitarie e la complessità delle situazioni di emergenza.

Brescia – Forse voleva raggiungere la madre ricoverata a cui, però, non poteva avvicinarsi e così ha dato in escandescenze, rendendosi protagonista di una nuova aggressione al personale sanitario bresciano. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato in servizio per la Questura di Brescia hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 45enne bresciano già noto alle forze di polizia in passato già destinatario di misure cautelari per violenti maltrattamenti in famiglia. La richiesta di aiuto è arrivata dall’ospedale Città di Brescia. Pugni, spinte e insulti. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto con una pattuglia hanno raccolto la testimonianza della vittima, quella del medico di turno e quelle delle persone che avevano assistito alla aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Due baby gang si sono affrontate in strada, con spinte e pugni, causando il ferimento di alcuni giovani.

