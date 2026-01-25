La caduta in gara diventa una rissa da bar tra i ciclisti | spinte e pugni poi tutti di nuovo in sella

Durante l’ultima tappa del Pune Grand Tour, un incidente in corsa ha provocato una rissa tra i ciclisti, con spinte e pugni scambiati tra alcuni atleti. Dopo l’episodio, i partecipanti sono tornati alle proprie biciclette e hanno ripreso la gara. Un episodio che ha suscitato commenti sulla gestione degli incidenti e sulla condotta sportiva durante le competizioni ciclistiche.

Imbarazzante epilogo nell'ultima tappa del Pune Grand Tour, che è finita in rissa durante la gara subito dopo una caduta. Alcuni ciclisti hanno mollato le bici e si sono affrontati a calci e pugni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Spinte e pugni tra baby gang. Due in ospedaleDue baby gang si sono affrontate in strada, con spinte e pugni, causando il ferimento di alcuni giovani.

Rissa brutale in NHL, Reaves messo KO da Oliver: pugni e sangue sul ghiaccio, quando l’hockey diventa boxeDurante una partita di NHL, Ryan Reaves è stato messo KO da Mathieu Olivier in una rissa che ha coinvolto pugni e sangue sul ghiaccio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Frattura di tibia e perone per Martina Valcepina! Olimpiadi addio per l'azzurra; Paura all'ippodromo, fantino cade durante una gara e viene travolto da un cavallo; Federica Brignone: Ecco il mio gigante tra dolori e speranze a 5 cerchi; Tarvisio, Robinson: caduta choc e lacrime. Vonn l’abbraccia, Goggia è sconvolta. Brignone torna, la rivelazione dello skiman.

Frattura di tibia e perone per Martina Valcepina dopo la caduta nella gara dei 500 metri! Olimpiadi di Milano-Cortina addio per l'azzurraEUROPEI - La caduta sul ghiaccio, durante i quarti di finale dei 500 metri, agli europei in Olanda, costa carissimo all'atleta azzurra. Martina Valcepina ha ... eurosport.it

Ieri sera la #Lazio è caduta in casa contro il #Como nella gara valevole per il 21° turno del campionato di Serie A Ad esprimere parole di conforto è stato l'ex presidente Sergio #Cragnotti, il quale esterna la vicinanza al popolo biancoceleste QUALI SON - facebook.com facebook