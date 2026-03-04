Sileoni | Le banche devono ridurre i tassi sui prestiti

Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, ha dichiarato che le banche devono ridurre i tassi sui prestiti. Questa affermazione arriva in un momento in cui si prepara il confronto per il rinnovo del contratto nazionale del credito, con il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, coinvolto nell’interazione. È la prima volta che i due si incontrano pubblicamente in questa fase.

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli e il segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni (in foto) incrociano per la prima volta le armi in vista dell'avvio del confronto per il rinnovo del contratto nazionale del credito. L'occasione è il 130esimo consiglio nazionale del principale sindacato del settore del credito, che ha preso avvio ieri a Milano, di fronte a una platea di 1.800 bancari. Sileoni lo dice infatti chiaro e tondo: dopo la scorpacciata di utili degli ultimi anni le banche non pensino solo a pagare maxi dividendi agli azionisti, ma diano "più prestiti a tassi più bassi" a imprese e famiglie "e più soldi alle lavoratrici e ai lavoratori che contribuiscono a quei risultati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

