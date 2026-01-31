Prima le crocchette Radames ora quelle di marca Colella Perché il Ministero della Salute sta richiamando i prodotti

Il Ministero della Salute ha deciso di richiamare due marche di crocchette dal mercato. Prima erano quelle di Radames, ora anche quelle di marca Colella. La decisione arriva dopo che sono stati riscontrati rischi microbiologici nei prodotti. Nessun alimento rimane in commercio finché non si chiariscono le cause del problema. I consumatori sono invitati a non mangiare le crocchette e a restituirle ai punti vendita. La situazione rimane sotto controllo, ma l’allerta resta alta.

Due marchi di crocchette richiamati dal mercato uno dopo l'altro dal Ministero della Salute per rischio microbiologico. Cosa vuol dire e cosa distingue i prodotti Radames da quelli Colella? Ecco le informazioni e le linee che sono state indicate come rischiose e perché.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Radames Colella

Il ministero ha disposto il ritiro delle crocchette per cani Radames da 10 kg, a seguito della presenza di aflatossine, sostanze tossiche prodotte da muffe.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo delle crocchette per cani Radames da 10 kg, distribuite nei supermercati Eurospin e prodotte da Gheda Mangimi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Radames Colella

Prima le crocchette Radames, ora quelle di marca Colella. Perché il Ministero della Salute sta richiamando i prodottiDue marchi di crocchette richiamati dal mercato uno dopo l'altro dal Ministero della Salute per rischio microbiologico. Cosa vuol dire e cosa distingue i prodotti Radames da quelli Colella? Ecco le ... fanpage.it

Ritirate le crocchette per cani Radames. Il ministero: Trovate aflatossineIl Ministero della Salute invita proprietari di non utilizzare il prodotto perché nocivo per gli animali e di restituirlo al punto vendita per il rimborso ... quotidiano.net

Prima di consigliare le crocchette io non parto dal sacco. Parto da chi ho davanti. Età, stile di vita, piccoli segnali che spesso vengono sottovalutati. Perché l’alimentazione non è una scelta standard e non è mai una scelta da fare a caso. Se senti che anche pe - facebook.com facebook