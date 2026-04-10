ClioMakeUp derubata a Milano lo choc | Avevo la borsa accanto poi è sparita

Un’influencer è stata derubata a Milano, nella zona di Pagano. Secondo quanto riportato, si trovava in un ristorante per una pausa pranzo quando qualcuno ha sottratto la sua borsa, che conteneva documenti personali. La donna ha condiviso l’accaduto sui social, descrivendo lo shock provato al momento del furto. Nessuna altra informazione su eventuali vittime o sospetti è stata resa nota.

(Adnkronos) – ClioMakeUp è stata derubata a Milano, in zona Pagano. L’influencer ha raccontato la disavventura in un video condiviso sui social dove, ancora sotto choc, ha spiegato che si trovava al ristorante per una pausa pranzo quando qualcuno le ha preso la borsa con dentro tutti i documenti. “Mi hanno rubato la borsa con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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#ClioMakeUp racconta la sua brutta esperienza. Nelle scorse ore, tramite il suo profilo social, l’influencer nota come Clio-Make-Up ha raccontato di essere stata derubata della sua borsa in centro a Milano: “Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi dell - facebook.com facebook

ClioMakeUp derubata a Milano: "La borsa è sparita in pausa pranzo" #cliomakeup tgcom24.mediaset.it/people/cliomak… x.com