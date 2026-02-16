Omicidio Trandafir perché Montefusco è stato condannato all'ergastolo | Nessun motivo umanamente comprensibile

Le motivazioni della condanna all’ergastolo di Salvatore Montefusco spiegano perché l’uomo, nel 2022, ha sparato e ucciso la moglie Gabriela Trandafir e la figlia Renata. La corte ha evidenziato che il 73enne non ha mostrato alcun motivo umanamente comprensibile per il gesto violento, che ha sconvolto la comunità locale. Durante il processo, è emerso che Montefusco ha agito senza alcuna ragione apparente, mettendo fine alle vite delle donne in modo brutale e senza pietà.

Sono state pubblicate le motivazioni per la condanna all'ergastolo di Salvatore Montefusco, il 73enne che nel 2022 uccise a colpi di arma da fuoco la moglie Gabriela Trandafir e la figlia di quest'ultima, Renata Trandafir. In primo grado l'uomo era stato condannato a 30 anni perché, secondo il giudice, il delitto era avvenuto per "motivi umanamente comprensibili". La sentenza attuale, rovescia quanto deciso in primo grado.