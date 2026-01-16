Accoltellato da un compagno di scuola in classe non ce l’ha fatta il diciottenne di La Spezia Arrestato l’aggressore

Un giovane di 19 anni, originario dell’Egitto e studente dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, è deceduto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. L’aggressore, anch’egli minorenne, è stato prontamente arrestato. La tragica vicenda ha suscitato grande attenzione e richiama l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e controllati.

Non ce l’ha fatta, le sue condizioni erano apparse gravissime sin da subito. È morto il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato da un coetaneo all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l’Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane, Abanoub Youssef, era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step. Che aveva fatto sperare in un esito positivo. Troppo grave si è rivelata la profonda ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata inflitta dal compagno. L’imponente fuoriuscita di sangue ha portato all’arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Accoltellato da un compagno di scuola in classe, non ce l’ha fatta il diciottenne di La Spezia. Arrestato l’aggressore Leggi anche: La Spezia, orrore a scuola. Diciottenne accoltellato in classe da un coetaneo: è gravissimo Leggi anche: Studente accoltellato a La Spezia, la Uil Scuola Rua: “Fatto grave, scuola sia luogo sicuro. No a risposte repressive”. Il ragazzo non ce l’ha fatta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rissa a scuola, 14enne ferito al volto con un coltello da un compagno; Marino, a 12 anni accoltella il compagno: «Aveva fatto la spia alla prof». Poi è lei a chiamare i carabinieri; Perquisizioni al Garante della privacy, indagato il presidente Stanzione; Ritrovata senza vita la 22enne Annabella Martinelli: era scomparsa dal 6 gennaio. La Spezia, morto il 19enne accoltellato a scuola: fermato un compagno. In chat di classe foto dell'arma «portata da casa». Ipotesi lite per motivi sentimentali - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. ilmessaggero.it

Accoltellato a scuola: Youssef Abanoub è stato ucciso per gelosia da un compagno di classe - Accoltellato a scuola a La Spezia, Youssef Abanoub, 18enne italiano di origini egiziane, è morto poco prima delle 20 dopo essere stato ferito veneerdì mattina ... leggo.it

Accoltellamento a scuola: morto lo studente di 18 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpito - È morto il ragazzo di 18 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola di 19 anni durante l’orario di lezione all’istituto professionale ... msn.com

4 di sera. . Morto un 18enne, accoltellato a scuola da un compagno Ne parliamo a #4disera - facebook.com facebook

Muggiò: donna accoltellata, arrestato il compagno #NordMilano24 #muggiò #BrianzaeDintorni #donnaaccoltellata #BreakingNews x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.