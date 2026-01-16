Accoltellato da un compagno di scuola in classe non ce l’ha fatta il diciottenne di La Spezia Arrestato l’aggressore

Un giovane di 19 anni, originario dell’Egitto e studente dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, è deceduto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. L’aggressore, anch’egli minorenne, è stato prontamente arrestato. La tragica vicenda ha suscitato grande attenzione e richiama l’importanza di garantire ambienti scolastici sicuri e controllati.

Non ce l’ha fatta, le sue condizioni erano apparse gravissime sin da subito. È morto il diciannovenne italiano, di origine egiziana, accoltellato da un coetaneo all’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l’Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane, Abanoub Youssef, era stato operato e trasferito in rianimazione, superando un primo delicatissimo step. Che aveva fatto sperare in un esito positivo. Troppo grave si è rivelata la profonda ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata inflitta dal compagno. L’imponente fuoriuscita di sangue ha portato all’arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

