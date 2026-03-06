LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | LAURA PIROVANO CE L’HA FATTA! Grande vittoria dopo 11 top5!

Nella discesa di sci alpino a Val di Fassa, la gara è terminata con la vittoria di Laura Pirovano, che ha conquistato il suo primo successo dopo aver ottenuto 11 posizioni tra i primi cinque. Durante la competizione sono stati aggiornati i risultati in tempo reale, con commenti sulla performance di altre atlete come Brignone e Cuche, e analisi di Paolo De Chiesa. La diretta è seguita da appassionati e addetti ai lavori.

12.40 La nuova classifica generale di Coppa del Mondo. Occhio ad Aicher, ormai a -139 da Shiffrin. 12.36 I pettorali delle prossime italiane: 35 Sara Thaler, 39 Roberta Melesi, 44 Sara Allemand, 51 Asja Zenere. 1 Laura Pirovano (ITA) – 1:21.40 2 Emma Aicher (GER) – 1:21.41 (+0.01) 3 Breezy Johnson (USA) – 1:21.69 (+0.29) 4 Kira Weidle-Winkelmann (GER) – 1:21.72 (+0.32) 5 Cornelia Hütter (AUT) – 1:21.74 (+0.34) 6 Ariane Rädler (AUT) – 1:21.76 (+0.36) 7 Ilka Štuhec (SLO) – 1:21.81 (+0.41) 8 Corinne Suter (SUI) – 1:21.89 (+0.49) 9 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) – 1:21.95 (+0.55)10 Elena Curtoni (ITA) – 1:22.13 (+0.73) 11 Nina Ortlieb (AUT) – 1:22.15 (+0.