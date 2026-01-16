Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, ha sottolineato l'importanza del tempo per allenatori e squadre, evidenziando come questa risorsa sia essenziale per migliorare e raggiungere gli obiettivi. Le sue parole sono arrivate durante la conferenza stampa successiva all’eliminazione in Coppa del Re contro l’Albacete, in vista della prossima sfida di Liga contro il Levante.

Il tecnico del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione in Coppa del Re contro l’Albacete e alla vigilia del match di Liga contro il Levante. La conferenza di Arbeloa. La reazione del Bernabeu: «Rispetto molto l’opinione del Bernabeu e capisco che il tifoso sia ferito, ma chiederò loro supporto per i giocatori. I grandi risultati sono stati raggiunti con il sostegno del Bernabeu». Lo stato fisico dei giocatori: «Non sono estraneo a tutto ciò che viene detto e se qualcuno vuole che le mie parole siano una critica nei confronti di Xabi Alonso, non sarà così. Ad Albacete è mancato il gioco, la fisicità e tutto e io sono responsabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Arbeloa: «Noi allenatori abbiamo bisogno di quello che non abbiamo, ossia il tempo»

In 10 anni di carriera Mbappé ha avuto 9 allenatori: Álvaro Arbeloa Carlo Ancelotti Xabi Alonso Luis Enrique Christophe Galtier Mauricio Pochettino Thomas Tuchel Unai Emery Leonardo Jardim In pratica non ha mai avuto lo stesso tecnico per due anni. - facebook.com facebook

#RealMadrid, #Arbeloa si presenta come nuovo allenatore. E #Klopp... #SkySport x.com