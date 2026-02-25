Hauge festeggia | Per noi è stato incredibile Abbiamo fatto una grande partita in casa e oggi abbiamo difeso bene

Hauge ha festeggiato la qualificazione storica del BodoGlimt agli ottavi di Champions, spiegando che la vittoria in casa è stata possibile grazie a una difesa compatta e a un impegno totale. L’attaccante ha sottolineato quanto questa impresa rappresenti un risultato importante per il club norvegese, nato da una partita combattuta e ricca di emozioni. Dopo la gara di San Siro, Hauge ha commentato con entusiasmo il percorso della squadra fin qui.

Ex Milan, Hauge: “Inter? Abbiamo fatto una bella partita. Sarà speciale tornare a San Siro”Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al BodoGlimt, ha detto che ha giocato bene contro l’Inter e che tornare a San Siro sarà un momento speciale.

Di Lorenzo: «Oggi abbiamo fatto una grande partita anche nel darci una mano»Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato con entusiasmo la vittoria contro il Milan in Supercoppa, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della solidarietà tra i giocatori.

Jens Petter Hauge protagonista assoluto della doppia sfida dei play-off di Champions League. Dopo il gol dell’andata, il norvegese segna anche al ritorno, nel suo vecchio stadio, la rete del momentaneo 0-1. Serata di festa per lui e i compagni che festeggia - facebook.com facebook