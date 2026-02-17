Stadio Flaminio la Lazio presenta il progetto | 480 milioni 50mila posti e cantieri per 4 anni

La Lazio ha annunciato oggi al training center di Formello il nuovo progetto di rinnovamento dello stadio Flaminio, un investimento di 480 milioni di euro che prevede la creazione di 50mila posti e cantieri aperti per quattro anni. La società ha spiegato che questa operazione cambierà radicalmente l’impianto, portando miglioramenti sia alla struttura sia all’esperienza dei tifosi. La presentazione ha coinvolto dirigenti e tecnici, che hanno mostrato i rendering dei lavori e illustrato le tappe principali dell’intervento.

Roma, 17 febbraio 2026 – "Non un progetto ma una visione". Con questa formula si è aperta la conferenza stampa della SS Lazio, ospitata oggi al training center biancoceleste di Formello, per presentare l'intervento di ristrutturazione dello stadio Flaminio. Un passaggio che, nelle parole del presidente Claudio Lotito, va oltre l'interesse sportivo e si colloca nel quadro urbano della Capitale. "La rifunzionalizzazione del Flaminio – ha spiegato Lotito – non riguarda soltanto la Lazio ma la città di Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità. Interveniamo in un contesto di grande valore storico e architettonico, nato con le Olimpiadi del 1960 e inserito nella pianificazione strategica della città".