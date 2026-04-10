Rastignano inaugurata la nuova via del Paleotto

A Rastignano è stata riaperta al traffico la nuova via del Paleotto, dopo i lavori di completamento. L'inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza delle autorità locali. La strada era stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rifacimento e messa in sicurezza. L’intervento fa parte di un progetto di miglioramento della viabilità nella zona. L’assessore alla Nuova Mobilità ha commentato l'apertura della strada nel corso dell’evento.

La strada riapre al traffico. Michele Campaniello, assessore alla Nuova Mobilità: "Così diamo nuovamente respiro a questo quadrante della città, aumentando anche i posti auto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rastignano, inaugurata la nuova via del Paleotto Leggi anche: Inaugurata la nuova biblioteca del carcere minorile di Casal del Marmo Inaugurata la nuova autobotte pesante per l'Unione dei Comuni del PratomagnoQuesta mattina, presso Villa Cognola nel comune di Castiglion Fibocchi, è stata inaugurata una nuova autobotte pesante in dotazione al servizio... Argomenti più discussi: Nodo di Rastignano, domani l’inaugurazione della nuova via del Paleotto e del parcheggio di via Torriane; Le commissioni consiliari di venerdì 10 aprile; Macabro indizio per la rassegna Piacenza che scrive; Temporanea sospensione della circolazione per il raduno benefico ‘Ferrara in Ciao’. Rastignano(BO)presso fiume Savena. 9/4/2026 Pamela Merlotti - facebook.com facebook