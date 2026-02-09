Sp23 riaperta al traffico domani | torna la viabilità tra Montedoro Milena e Bompensiere dopo mesi di lavori

Domani alle 6:00 la Sp23 riapre al traffico. Dopo mesi di lavori, finalmente le auto potranno tornare a circolare tra Montedoro, Milena e Bompensiere. La strada, che collega i tre paesi, era chiusa da tempo e ora viene riaperta per ripristinare la viabilità normale. La riapertura è attesa da residenti e commercianti, che sperano in un miglioramento dei collegamenti e delle attività locali.

La Sp23, arteria stradale cruciale che collega Montedoro, Milena e Bompensiere, sarà riaperta al traffico a partire dalle ore 6:00 di domani, 10 febbraio 2026. La decisione è stata presa dal Consorzio Comunale di Caltanissetta a seguito del completamento dei lavori di sistemazione del tratto stradale, rimasto chiuso al transito dal 1° dicembre dello scorso anno. La notizia, ufficializzata dai sindaci Salvatore Virciglio, Claudio Cipolla e Renzo Bufalino, rappresenta un sollievo per i residenti e le comunità locali. La chiusura della Sp23 aveva imposto significativi disagi alla mobilità nella zona, costringendo gli automobilisti a percorrere percorsi alternativi più lunghi e complessi.

