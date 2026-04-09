Stop ai morti sul lavoro | il presidio a Nocera per Yassine Bousenna e Carmine Albero

A Nocera si è tenuto un presidio per ricordare Yassine Bousenna e Carmine Albero, due lavoratori deceduti in incidenti sul lavoro. L’11 aprile si avvicina all’anniversario della morte di Bousenna, avvenuta quando aveva 17 anni e rimasto abbandonato in pronto soccorso dopo un incidente. La manifestazione ha coinvolto persone che chiedono maggiore attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’11 aprile sarà un anno dalla morte di Yassine Bousenna, giovane diciassettenne abbandonato in pronto soccorso dopo un incidente sul lavoro. Un lavoro irregolare, senza diritti. Meno di due mesi fa, il 23 febbraio, un’altra giovane vita spezzata, quella di Carmine Albero, che non doveva trovarsi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Un presidio davanti alla ditta Boldrin per dire "stop" ai morti sul lavoroMorire sul posto di lavoro, un triste fenomeno che rischia di diventare un'abitudine, la normalità, la triste quotidianità. Investito da un camion nel cantiere, Carmine Albero morto sul lavoro: aveva 24 anniL'incidente si è verificato a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, nella mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio.