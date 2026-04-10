Lo scorso 8 aprile, a Palazzo Grazioli, il segretario della Lega ha dichiarato di essere molto cauto sulla possibilità che ex presidente possa ricevere un Premio Nobel per la Pace. La dichiarazione è avvenuta in un contesto di tensioni internazionali e guerre in corso. Salvini ha espresso riserve riguardo a questa eventualità, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici e i media.

Durante un incontro con internazionale tenutosi a Palazzo Grazioli lo scorso 8 aprile, il segretario della Lega, Salvini, ha espresso una posizione di estrema cautela riguardo alla possibilità che Trump possa ricevere il Premio Nobel per la Pace. Il leader ha ribadito la necessità di monitorare con attenzione l’evoluzione degli scontri bellici in corso nel mondo prima di esprimersi su riconoscimenti di questo tipo. La valutazione geopolitica sui fronti caldi. L’analisi proposta da Salvini si concentra sulla gestione delle crisi internazionali attualmente aperte, suggerendo che non sia il momento di assegnare onorificenze basate su promesse o intenzioni future. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nobel a Trump: il freno di Salvini tra tensioni globali e guerre

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PRIMA FILM D'AUTORE Al cinema “Lo straniero” di François Ozon tratto dal Nobel Camus. Ce ne parla Francesco Giovanni Zingrillo La Biennale di Venezia | Lucky Red | Multiplex Giometti | UCI Cinemas Italia | C'entro - Supercinema Santarcangelo - facebook.com facebook

Knut Hamsun 1859 1952 Nobel Letteratura 1920,fu sostenitore del partito filonazista di Vidkun Quisling collaborazionista di Hitler dopo l'occupazione della Norvegia 1942/45. Uomo discusso e discutibile ma un grande scrittore. Famoso il suo romanzo "Fame" x.com