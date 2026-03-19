Ci ricorderemo di Trump per le sue guerre altro che Nobel per la Pace

In 14 mesi, l’ex presidente ha avviato azioni militari contro sette Paesi e ha dichiarato intenzioni di espandere i conflitti in Europa, Cina e Siria. Le sue scelte hanno portato a tensioni e scontri in diverse parti del mondo, mentre cerca di distogliere l’attenzione dalle responsabilità delle sue decisioni. La sua strategia mira a mantenere il controllo sulla scena internazionale senza assumersi le conseguenze.

In 14 mesi ha incendiato il mondo e bombardato 7 Paesi, Trump adesso cerca di allargare il conflitto a Europa, Cina e Siria per uscirne senza troppe responsabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Trump, il collezionista di guerre con l’ossessione del Nobel per la pace Leggi anche: Usa: Schlein, 'proporre Nobel pace a Trump con quello che fa Ice ci fa scivolare in basso' Ci ricorderemo di Trump per le sue guerre, altro che Nobel per la Pace Una selezione di notizie su Ci ricorderemo di Trump per le sue... Temi più discussi: Iran, Trump: La Nato non ci aiuta: non ne abbiamo bisogno ma ce ne ricorderemo; Trump attacca la Nato, la minaccia agli alleati: Aiutatemi contro Iran o...; Trump e la Nato, una relazione complicata: Non ci serve; Trump: La Nato non ci serve più ma continueremo comunque a difendere gli alleati. Trump picchia duro contro la Nato: A Hormuz non ci ha aiutato, ce ne ricorderemo. Poi scarica MacronParlando dallo Studio Ovale il tycoon definisce scioccante il mancato supporto degli alleati dopo le sue richieste di collaborazione. Un errore stupido, noi li aiutiamo con l'Ucraina che senza di n ... today.it Trump e la Nato, una relazione complicata: Non ci serveLa Nato non aiuta, lo ricorderemo, dice il presidente USA. Si dimette il capo antiterrorismo, fedelissimo MAGA: Trascinati in guerra da Israele, l'Iran non era una minaccia ... msn.com Secondo la direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard le ragioni con cui Donald Trump ha giustificato i bombardamenti sull'Iran iniziati lo scorso 28 febbraio potrebbero essere ingiustificate. Durante una audizione al Senato, la funzionaria ha affermat - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | L'amministrazione Trump sta valutando l'invio di migliaia di soldati americani in Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa Reuters. #ANSA x.com