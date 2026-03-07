Trump il collezionista di guerre con l’ossessione del Nobel per la pace

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, è stato spesso associato a decisioni che hanno portato a tensioni internazionali e conflitti militari. Durante il suo mandato, sono state avviate operazioni militari in diversi paesi e sono state prese misure che hanno acceso o alimentato crisi diplomatiche. La sua politica esterna è stata caratterizzata da azioni che hanno suscitato reazioni contrastanti a livello globale.

Scatenare nuove guerre è uno strano modo per portare la pace nel mondo. Eppure per Donald Trump sembra essere l'unica strada percorribile. Durante la campagna elettorale del 2024 assicurava che avrebbe sfruttato le sue capacità di mediatore per porre fine ai molteplici conflitti globali iniziati sotto l'amministrazione del suo predecessore Joe Biden. Genocidio a Gaza e invasione russa dell' Ucraina prima di tutto. «Non inizierò alcuna guerra. Fermerò quelle in corso», disse nel discorso pronunciato davanti ai suoi sostenitori dopo la vittoria alle urne. Due mesi dopo si è spinto ancora oltre: «Misureremo il nostro successo non solo in base alle battaglie che vinceremo, ma anche in base alle guerre a cui porremo fine e, forse ancora più importante, in base alle guerre in cui non saremo mai coinvolti».