Giovedì, l’attore Noah Wyle ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, diventando la 2.840esima persona a essere inserita nel riconoscimento. Wyle, noto per il suo ruolo nella serie televisiva ER, ha visto la propria carriera durare circa 30 anni, passando da interpretazioni televisive a progetti cinematografici. La cerimonia si è svolta a Los Angeles, con la presenza di colleghi e fan.

Noah Wyle ha ricevuto giovedì la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, diventando la 2.840esima celebrità a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Per l’attore televisivo, nato e cresciuto nel cuore di Los Angeles, si è trattato di un momento profondamente emotivo che ha segnato la realizzazione di un sogno coltivato fin dall’infanzia. Durante la cerimonia, Wyle ha preso la parola per riflettere sulla sua carriera e sul significato personale di questo onore. Hollywood Boulevard ha sempre rappresentato per lui un luogo speciale, un simbolo delle sue aspirazioni più profonde. “Ho camminato su e giù per questa strada, saltellando su questi nomi per 50 anni, sognando a occhi aperti”, ha dichiarato l’attore visibilmente commosso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Noah Wyle, da ER a The Pitt: 30 anni dopo arriva la stella sulla Walk of Fame

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Nella nuova intervista per Variety, Noah Wyle ha dichiarato che gli piacerebbe realizzare una stagione di The Pitt ambientata durante un turno del periodo invernale per analizzare i cambiamenti sui personaggi e le vicende dovuti all'abbassamento della temp x.com