Noah Wyle riceve la stella sulla Walk of Fame | Temevo di non riuscire a parlare e ringraziare oggi

L’attore riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame e durante la cerimonia si commuove, parlando della sua carriera e della vita privata. Ha espresso il timore di non riuscire a parlare e ringraziare correttamente. Nel suo discorso, ha menzionato la famiglia come parte importante della sua vita, lasciandosi andare a parole sincere e toccanti. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e emozione.

Noah Wyle riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame e si lascia andare a un discorso intenso, tra carriera e vita privata, celebra la sua famiglia. Per Noah Wyle, momento in cui il suo nome è stato inciso sul marciapiede più famoso di Hollywood, ha significato un traguardo profondamente emotivo e personale, quasi come se la carriera passasse improvvisamente in secondo piano e spiccasse il percorso fatto insieme alla sua famiglia. Una stella per Noah Wyle La consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame non è stata soltanto una consacrazione professionale per Noah Wyle, ma un momento di resa emotiva, quasi inattesa nella sua intensità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Noah Wyle riceve la stella sulla Walk of Fame: “Temevo di non riuscire a parlare e ringraziare oggi" Cinema, Rachel McAdams riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame(LaPresse) L’attrice canadese Rachel McAdams è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. Franco Nero riceve la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood: “Tutti meritano una seconda possibilità”Franco Nero ripercorre una carriera lunga oltre sessant'anni, in occasione della stella sulla Walk of Fame. Si parla di: Una stella per Noah Wyle, il dottor Roby di The Pitt sulla Walk of Fame di Hollywood. Noah Wyle riceverà la sua stella sulla Walk of Fame: L'emozione dell'attore sul set di The PittLa carriera di Noah Wyle È quindi davvero un sogno diventato realtà per l’attore che, dopo aver ottenuto cinque nomination consecutive agli Emmy tra il 1995 e il 1999 per il suo ruolo in E.R., ha ... comingsoon.it George Clooney, la reunion con Noah Wyle a 30 anni da E.R.Si sono ritrovati, 30 anni dopo essere stati colleghi di set, e si sono abbracciati. La reunion tra Noah Wyle e George Clooney è stato uno dei momenti che hanno segnato la vigilia dei Golden Globe ... tg24.sky.it