franco nero ha la sua stella sulla walk of fame

Franco Nero ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, un riconoscimento che celebra i suoi 60 anni di carriera nel cinema internazionale. La cerimonia si è svolta davanti a una folla di fan e colleghi, che hanno assistito alla posa della stella con entusiasmo. È la prima volta che l’attore italiano riceve questo onore, che conferma il suo ruolo di icona nel mondo del cinema.

Il leggendario attore italiano riceve il massimo onore a Los Angeles celebrando sessant’anni di successi internazionali Il firmamento di Los. Il firmamento di Los Angeles brilla oggi di una luce squisitamente italiana perché il nome di Franco Nero è stato finalmente inciso sul marciapiede più famoso del mondo. L’attore ha ricevuto la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures durante una cerimonia che ha mescolato nostalgia, eleganza e profonda emozione. Questo riconoscimento arriva grazie all’impegno costante dell’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles, la rassegna diretta con determinazione da Tiziana Rocca che continua a promuovere le nostre eccellenze. 🔗 Leggi su Novella2000.it

