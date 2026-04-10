Circolano voci confuse riguardo alla morte di un noto attore dopo la diffusione di un video ricordo da parte di una rete televisiva. Tuttavia, si tratta di informazioni infondate, in quanto l’attore è ancora vivo e in buona salute. La notizia ha generato un certo clamore sui social e sui media, portando molte persone a cercare chiarimenti sulla vicenda. La confusione si è diffusa rapidamente dopo la circolazione del video.

L'attore 64enne ha. smentito la sua morte (con grande ironia) dopo un video diffuso dalla Cnn . L’attore 64enne, indimenticabile nei film di Ritorno al futuro e nelle serie tv Family Ties e Spin City, è stato involontario protagonista di un video condiviso dal network e ripreso da altri media intitolato Remembering the life of actor Michael J. Fox, formula usata per ricordare un personaggio dopo la sua morte. Un contenuto che ha inevitabilmente scatenato il caos tra i fan dell’attore e parecchia perplessità nel diretto interessato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - No, Michael J. Fox non è morto, e la precisazione è d’obbligo visto il terremoto scatenato da un video ricordo diffuso dalla Cnn

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Michael J. Fox, gaffe Cnn lo dà per morto ma lui festeggia a Hollywood x.com