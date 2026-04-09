Michael J Fox dato morto dalla CNN lui assicura | Sto bene

Un video commemorativo diffuso erroneamente dalla CNN ha generato confusione tra i fan di un noto attore, che ha poi pubblicamente rassicurato sulla sua condizione. La notizia della sua presunta scomparsa ha fatto il giro dei social prima che lui stesso intervenisse, scherzando sulla situazione. L’attore ha confermato di stare bene, rispondendo con ironia alla comunicazione errata trasmessa dalla rete.

Michael J. Fox rassicura i fan dopo che CNN ha diffuso per errore un video commemorativo in suo onore: "Come reagisci quando la tv annuncia la tua morte?" L'attore risponde con ironia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Olly smentisce la “dieta imposta dallo staff” e spiega: “Sto bene con il mio corpo perché lo voglio io”Secondo alcuni gossip, Olly sarebbe stato "messo a dieta dal suo management" dopo "aver preso qualche chilo".

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Si parla di: Michael J Fox vivo e vegeto, ma CNN pubblica per errore il necrologio: panico sul web.

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