L’ultimo derby del PalaCosta ha evidenziato le sfide e le potenzialità di OraSì e Tema Sinergie. Con una classifica ancora aperta, le due squadre potrebbero incontrarsi presto nei play-in per una chance ai playoff. Analizziamo come le recenti performance e le strategie possono influenzare il percorso delle squadre verso la fase successiva della stagione.

Il derby del PalaCosta ha detto tanto sul futuro di OraSì e Tema Sinergie, che, classifica alla mano, potrebbero anche affrontarsi ad inizio maggio nei play in per giocarsi un posto nei playoff. La vittoria di Ravenna, la terza in cinque gare con i cugini, è arrivata in un finale concitato grazie ad episodi, ma da sottolineare c’è il merito dei giallorossi di esserseli guadagnati, con Jakstas che ha messo la ciliegina su una torta cucinata da tutti i giocatori. Le assenze nel finale di Brigato per un problema alla caviglia e di Feliciangeli per colpo subìto alla schiena (entrambi saranno in campo domenica), non hanno influito, perché la squadra ha sempre mostrato grande lucidità trovando un buon contributo da ogni atleta e soprattutto è riuscita a vincere un match punto a punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’OraSì premiata dalla maggiore aggressività. Raggisolaris, come uscire dal tunnel?

