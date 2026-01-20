Serie A2 Estra margine d’errore sempre più ridotto A Cremona per provare a uscire dal tunnel

L’Estra Pistoia affronta una fase critica nella Serie A2, con margini di errore sempre più stretti. A Cremona, la squadra cerca una svolta per interrompere il difficile momento e risalire la china. La serie di risultati negativi evidenzia una situazione complessa, difficile da spiegare senza considerare difficoltà strutturali e di adattamento, che richiedono interventi mirati e una riflessione approfondita.

È difficile trovare una spiegazione al momento che sta attraversando l’Estra Pistoia, anche perché la situazione dura ormai da troppo tempo per poter essere catalogata come casuale o logica conseguenza di una squadra nuova da formare. Arrivati alla ventiduesima giornata, dopo sette sconfitte consecutive, dopo aver cambiato l’allenatore e inserito nuovi giocatori, vedere una squadra che ha sempre lo stesso problema, ovvero che al primo soffio di vento viene spazzata via, è difficile da accettare. Il problema, giunti a questo punto, non può essere relegato solo alla mancanza di forza caratteriale, ma la conclusione è che anche l’aspetto tecnico incide. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì esce dal tunnel, Estra ko. Sacripanti parte con uno stopForlì mette fine a una serie negativa con una vittoria convincente, superando Estra 85-72.

L'Estra Pistoia gioca alla pari con la Tezenis Verona per due quarti, poi alza bandiera bianca: 67-81 il finale alla Lumosquare

